Культурно-досуговый центр появится в будущем парке "Яуза"

В парке "Яуза" создадут современное культурное пространство для отдыха. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Северодвинской улице уже стартовали работы. В парке установят небольшой павильон, с одной стороны будет семейное кафе, а с другой – амфитеатр и сцена. Строения объединят качели.

Также сделают комфортную зону отдыха, где будут цветники, удобные скамейки, просторная детская площадка с фонтанами и множество прогулочных маршрутов.

Парк "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.