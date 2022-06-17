Мужчина помог утке с детенышами перейти МКАД

Мужчина помог утке с утятами перейти МКАД. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как человек останавливает рукой поток машин. Обошлось без происшествия, и ни одна утка не пострадала.

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