Вирусолог назвал фактор, снижающий смертность от оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вирус обезьяньей оспы теряет летальность, когда она передается от человека к человеку. Об этом Ura.ru сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По словам эксперта, оспа обезьян не сильно угрожает людям. Летальность вируса составляет 1–10%, однако это связано с инфицированием от животных и с плохой медициной в африканских странах.
"Когда люди заражаются от животных и плохая медицина, могут быть летальные случаи. При каждой передаче от человека к человеку вирус слабеет", – пояснил медик.
Альтштейн уточнил, что вирус имеет ограниченное число переходов между людьми. Так, бывает 8–9 передач, но после этого вирус не годится.
"Ну какая там летальность… Даже на ранних этапах особой летальности нет. Когда пошла передача от человека к человеку, вероятность летального случая в Африке еще существует, а в Европе и Америке очень низкая", – заключил специалист.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы обезьян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России нет ни одного положительного результата тестирования на наличие данного заболевания.
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев заболевания и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.
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