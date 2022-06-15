В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что эпицентром вспышки оспы обезьян продолжает оставаться Европа.
"В 25 странах зарегистрированы более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", – приводит слова Клюге РИА Новости.
По его словам, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться. Это, как уточнил Клюге, может привести к тому, что болезнь закрепится в неэндемичных странах.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на следующей неделе комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян.
По его словам, вспышка оспы необычна и вызывает беспокойство. По его мнению, необходимо "повышать осведомленность" населения о рисках, связанных с распространением этой болезни, а также о способах снижения этих рисков.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян
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