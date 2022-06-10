Россиянам назвали отличия ветрянки от оспы обезьян

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Обезьянья оспа требует длительного контакта для заражения, в то время как ветрянка быстро передается воздушно-капельным путем, рассказала Ura.ru врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

"Второе – высыпания более глубокие и объемные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки – от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно так же", – добавила специалист.

Отличия в кожной реакции отметил и руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

"Характер сыпи не такой, как при ветрянке. При ветрянке все-таки похожа на папулы, такие как при натуральной оспе, но они потом проходят. А здесь это скорее сыпь", – сказал Бутенко.

Он также отметил, что источником оспы обезьян являются животные, а ветрянка циркулирует только среди людей и не передается венерическим путем. Эксперт напомнил, что ветрянкой можно переболеть только один раз, поэтому при появлении симптомов необходимо сходить к врачу.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов выразил мнение, что вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали, из-за чего он стал более заразным. В качестве еще одной вероятной причины эксперт назвал ухудшение иммунной системы человека.

