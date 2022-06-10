Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в РФ оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по предупреждению возникновения и распространения оспы обезьян. Соответствующий документ с подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой размещен на сайте ведомства.
"Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов в РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений министерства здравоохранения РФ и других медицинских организаций", – говорится в тексте.
В частности, ведомство рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами оспы обезьян среди прибывающих на территорию РФ из эпидемически неблагополучных стран. Отмечается, что лица, контактировавшие с зараженными, должны помещаться на трехнедельную изоляцию с медицинским наблюдением, поскольку инкубационный период заболевания составляет от 5 до 21 дня.
"Предполагается, что вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от заражения людей оспой обезьян", – указано в рекомендациях.
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в РФ к настоящему моменту не предусматривается. Там напомнили, что прививки против натуральной оспы в стране не делают с 1980 года.
Тем не менее Роспотребнадзор предписывает уполномоченным органам организовать информирование врачей по диагностике оспы обезьян, усилить готовность бригад скорой и неотложной помощи к работе с инфицированными, а также обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий.
Рекомендации были разработаны Роспотребнадзором совместно с научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб", Центром "Вектор" и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ранее в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян. Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.
Более 200 случаев заражения оспой обезьян подтвердили в Португалии
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