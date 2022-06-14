ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

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Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
По его словам, вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. В связи с этим он решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию.
ВОЗ зарегистрировала свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Гебрейесус подчеркнул, что эти сведения пришли из 39 стран. Он добавил, что с начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом. Все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.
"Не было сообщений о случаях смерти в новых затронутых этой болезнью странах", – подчеркнул Гебрейесус.
По его мнению, необходимо "повышать осведомленность" населения о рисках, связанных с распространением этой болезни, а также о способах снижения рисков. В связи с этим ВОЗ опубликовала временные рекомендации о применении вакцин против этого заболевания.
Как подчеркнул Гебрейесус, ВОЗ не рекомендует проведения массовой вакцинации против оспы обезьян.
Ранее в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян. Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.
Более 200 случаев заражения оспой обезьян подтвердили в Португалии
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