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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,4%. Теперь минимальная ставка в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых. Об этом сообщается на сайте "Домклик".

Новая ставка касается как покупки вторичного жилья, так и квартиры в новостройках.

Кроме того, ставки снизились и по программам строительства жилого дома, загородной недвижимости, рефинансирования, кредита под залог недвижимости и военной ипотеки.

"Это отличные новости для заемщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растет. Все это вместе с широким ассортиментом льготных программ позитивно сказывается на рынке жилья. Сбер, соответственно, продолжает наращивать темпы кредитования", – сказал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

Ранее эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота рассказал о вероятном снижении средних рыночных ставок на ипотеку к 1 июля 2022 года. При этом он отметил, что это значение понизится до уровня 8,75–9,7% при условии понижения ключевой ставки Банка России на 1,25–1,75 процентных пункта.

