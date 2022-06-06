Эксперт спрогнозировал снижение ипотечных ставок до 8,75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота рассказал о вероятном снижении средних рыночных ставок на ипотеку к 1 июля текущего года. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению специалиста, это значение понизится до уровня 8,75–9,7% при условии понижения ключевой ставки Банка России на 1,25–1,75 процентных пункта (в настоящий момент она равна 11%).

Бархота добавил, что понижение ключевой ставки на 1 процентный пункт приведет ипотечные ставки к уровню 9–10%. В случае если изменений после заседания ЦБ не последует, ипотечные ставки могут уменьшиться на 0,2–0,4 процентных пункта.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Данный вопрос ранее обсуждали в рамках заседания Госсовета.

