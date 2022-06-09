В ГД предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя главы Минфина Антона Силуанова письмо с предложением ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет в городах, в которых они работают. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышов подчеркнул, что страна оказалась в сложных условиях из-за западных санкций, а задачей государства является выполнение социальных обязательств перед гражданами. По его словам, в данной ситуации молодых ученых и научно-педагогических работников нужно поддержать в решении жилищного вопроса.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вариант с модернизацией и расширением программы получения жилья для кандидатов и докторов наук до 45 лет в тех же городах, где находятся вузы и НИИ, в которых они работают. Речь идет о формировании механизма беспроцентной ипотеки для них", – пояснил парламентарий.

Он выразил мнение, что данная мера поможет остановить "утечку мозгов" из страны и снизить эмиграцию молодых специалистов на фоне давления стран Запада.

Ранее кабмин объявил о запуске в пробном режиме программы льготной ипотеки на самостоятельное возведение частных жилых домов. Отмечалось, что максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.

При этом размер займа не должен быть больше 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных субъектов.

Также до этого сообщалось, что правительство, возможно, обсудит возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Для этого, вероятно, необходимо будет пересмотреть правовой статус такой недвижимости.

