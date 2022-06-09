"Личная территория": "не тяни резину"

Таксистка Оксана Данилина каждый день переживает за свою безопасность – каждое ее резкое торможение на дороге или плохие погодные условия могут привести к аварии.

Она до сих пор ездит на зимней резине, а летняя хранилась в сервисе, который обслуживает таксопарк. Но получить ее Оксана не может. Директор уверяет, что в глаза не видел ни шины, ни саму Оксану. Об этом – в программе "Личная территория".