Ректор МГУ допустил возможность сохранения бакалавриата по ряду направлений

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Возможность сохранения бакалавриата при выходе России из Болонской системы следует предусмотреть для иностранных студентов, а также по отдельным направлениям, считает ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Мы все (ректоры РФ. – Прим. ред.) едины, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям, для иностранных студентов. Когда мы будем работать над новыми принципами, это усиление, совершенствование того, что у нас уже есть", – приводит ТАСС его слова.

Садовничий назвал фундаментальность основой российской системы образования. По его мнению, в РФ будет повышена роль специалитета.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.

