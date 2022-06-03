"Личная территория": "бесконечный ремонт"

Работающая пенсионерка Ирина ненавидит ремонты, поэтому предлагает их запретить. Уже несколько дней прямо за ее стеной не умолкает перфоратор.

Ирина – бухгалтер на удаленке, никак не может сосредоточиться на цифрах и документах. Кто виноват: рабочие или хозяева квартиры? И есть ли виновные вообще? Об этом – в программе "Личная территория".