Три человека погибли в аварии поезда в Германии – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Julian Stratenschulte

Минимум три человека погибли в аварии поезда у города Гармиш-Партенкирхен в Германии, сообщает RT со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

По предварительным данным, еще около 60 человек пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Задействованы также три спасательных вертолета.

Об инциденте стало известно 3 июня. Сообщалось, что опрокинулись несколько вагонов. Причина аварии пока неизвестна

В начале мая пассажирский поезд сошел с рельсов в коммуне Мюнхендорф в Австрии. В результате аварии погибли два человека. Еще порядка 15 человек пострадали.

