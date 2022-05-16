Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Испании

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Один человек погиб и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Испании. Об этом сообщается в Twitter каталонского главного управления гражданской защиты.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. Из пострадавших как минимум двое получили тяжелые ранения, у остальных же легкие травмы. Известно, что погибший – машинист одного из составов.

Ранее в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел в коммуне Мюнхендорф. В результате погибли как минимум два человека, еще порядка 15 человек пострадали.

