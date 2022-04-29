Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Два человека упали с платформы под поезд на станции Яуза Ярославского направления МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один человек погиб, еще один получил травмы", – говорится в сообщении.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Накануне пассажир спрыгнул на пути столичного метро за наушником. Глава блока PR и маркетинга Дептранса Юлия Темникова заявила, что такое поведение недопустимо, и напомнила, что за самостоятельный спуск на пути метро предусмотрена административная ответственность.