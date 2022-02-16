Изображавших припадки перед пассажирами столичного метро блогеров арестовали

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Блогеры, которые изображали припадки в вагоне столичного метро, задержаны полицией. Они получили 13 суток ареста на двоих за мелкое хулиганство. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Установлено, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Калужская" до станции метро "Новые Черемушки", молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались 20-летний и 25-летний жители столицы. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве, также назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на пять и восемь суток.

В августе прошлого года за пранк в столичном метро Пресненский суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима.

В начале февраля 2020 года был опубликован видеоролик, снятый в составе, следовавшем от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек изобразил припадок, а произошло это в период пандемии коронавируса.

