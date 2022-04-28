Пассажир спрыгнул за наушником на пути метро в Москве

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"Поведение пассажира на видео недопустимо. Он рискнул жизнью и спустился на пути, по которым в часы пик каждые 90 секунд курсируют поезда. И все ради наушника", – написала она.
Темникова отметила, что под платформой находится контактный рельс с напряжением 825 вольт. В случае падения вещей на рельсы нельзя самим спускаться за пропажей, требуется обратиться к дежурному. Вещи вернут либо после снятия напряжения на линии, либо прямо на месте по факту обращения.
Пассажирам напомнили, что за самостоятельный спуск на пути метро предусмотрена административная ответственность.
Накануне в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который устроил драку в вагоне метро. Он также распылил перцовый баллончик в лицо другому пассажиру. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.
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