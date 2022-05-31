"Личная территория": "скрывает дочь"

Сергей четыре года назад увез от Альфии и спрятал их общую дочь. За это время девочка привыкла к отцу и начала бояться собственной матери. Хотя девять лет, с самого рождения, жила только с ней. Альфия тогда же ушла от мужа.

Причиной якобы послужил абьюз со стороны Сергея. Он никуда из дома не выпускал жену, общаться с близкими и друзьями запрещал, удалял номера из списка ее контактов в телефоне.

Об этом – в программе "Личная территория".

