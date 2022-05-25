"Личная территория": "пакости в общежитии"

Пенсионерка Светлана Ивановна вынуждена ночевать на вокзалах, а дни проводить в торговых центрах. Из собственной комнаты, купленной в городском общежитии, ее выжила соседка Олеся.

Она назначила себя домуправом и действует, по словам пенсионерки, как пахан. А Светлана Ивановна всего лишь хочет, чтобы в общежитии все было по закону, а не по правилам Олеси.

Об этом – в программе "Личная территория".

