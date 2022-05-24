"Личная территория": "страшные соседи"

Хозяин одного из участков в СНТ ТиНАО развел у себя на территории зверинец – двух медведей и леопарда. Светлана, живущая по соседству, вздрагивает от рычания или медвежьей лапы на заборе, разделяющем участки.

Другие жители тоже побаиваются хищников, никто не знает, как они содержатся, ведь хозяин мини-зоопарка к себе во двор никого не пускает. Но все почему-то молчат или пишут анонимные жалобы. Об этом – в программе "Личная территория".

