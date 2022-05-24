Синоптик сообщил о потеплении к концу весны до 20 градусов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К концу мая воздух в столице прогреется до 20 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в четверг температура подпрыгнет сразу на пять градусов и температурный фон будет приближаться к своим многолетним значениям, до конца недели он будет от плюс 15 до плюс 19 и даже 20 градусов в последние дни месяца", – приводит его слова Агентство "Москва".

26 мая ожидается облачная и теплая погода, при этом небольшие осадки продолжатся до конца недели.

Синоптик отметил, что вторник, 24 мая, стал самым холодным днем в Москве, температура воздуха в столице не превысит плюс 10 градусов, в Подмосковье – 7 градусов. По словам Вильфанда, в ночь на среду возможны заморозки.

При этом атмосферное давление почти всю неделю будет чуть ниже нормы, добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что такие холодные вторжения в последней декаде мая, какие наблюдаются в этом году, случаются не чаще одного раза в 20 лет. Синоптик назвал такую погоду феноменальной.

