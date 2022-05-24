Синоптик рассказал, когда тепло придет в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что теплая погода придет в столицу 26 мая.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что в Москве на этой неделе самым холодным окажется вторник, 24 мая. В этот день, по прогнозам синоптика, столбики термометров поднимутся до 8...10 градусов в дневные часы. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер будет северо-западный, северный.

По словам Цыганкова, прохладная погода сохранится в столице и в среду, 25 мая. В этот день ожидается 12...15 градусов, ветер северный.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Уже 26 мая ветер начнет меняться на западный и станет теплеть. Ночные температуры уже будут в районе 5…8 градусов, а дневные окажутся в пределах 15…18. И дальше температура потихоньку начнет повышаться. 27 и 28 мая может быть 17…20 градусов.

Вместе с тем метеоролог предупреждает, что в конце недели в городе прогнозируются дожди. "На смене холода на тепло 26 и 27 мая пройдет дождь. То же самое и 28 мая, при этом может быть еще и гроза", – говорит Цыганков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что подобные холодные вторжения, которые фиксируются в конце мая 2022 года, происходят не чаще раза в 20 лет. Сложившуюся ситуацию он назвал феноменальной. Кроме того, по словам синоптика, за всю послевоенную историю метеонаблюдений по холоду этот май идет седьмым.