Синоптик рассказал, когда тепло придет в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что теплая погода придет в столицу 26 мая.
Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что в Москве на этой неделе самым холодным окажется вторник, 24 мая. В этот день, по прогнозам синоптика, столбики термометров поднимутся до 8...10 градусов в дневные часы. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер будет северо-западный, северный.
По словам Цыганкова, прохладная погода сохранится в столице и в среду, 25 мая. В этот день ожидается 12...15 градусов, ветер северный.
Вместе с тем метеоролог предупреждает, что в конце недели в городе прогнозируются дожди. "На смене холода на тепло 26 и 27 мая пройдет дождь. То же самое и 28 мая, при этом может быть еще и гроза", – говорит Цыганков.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что подобные холодные вторжения, которые фиксируются в конце мая 2022 года, происходят не чаще раза в 20 лет. Сложившуюся ситуацию он назвал феноменальной. Кроме того, по словам синоптика, за всю послевоенную историю метеонаблюдений по холоду этот май идет седьмым.
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