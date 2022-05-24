Иммунитет после прививки от натуральной оспы будет защищать от других ее вирусов – Попова

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Сформированный иммунитет человека после прививки от натуральной оспы будет защищать и от других вирусов оспы, в том числе и от обезьяньей, сообщила радиостанции "Комсомольская правда" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, об этом говорят специалисты "Вектора".

"Сейчас проверяется гипотеза, что иммунитет, который был сформирован до 80-го года, у тех, у кого он был сформирован, и сегодня может защищать, в определенной степени не давая развиться патологии", – заявила она.

Попова добавила, что ВОЗ в 1980 году признала искоренение натуральной оспы – самой опасной для человека среди вирусов оспы. С того года ни одного случая натуральной оспы на планете не зарегистрировано.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею депутата Ивана Сухарева о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы. Как заявил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, готовность к этой процедуре должна быть, но срочной необходимости в ней нет.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде, США и ряде других стран. По информации Роспотребнадзора, вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая.

