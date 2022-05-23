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Общество

16:30

В Роспотребнадзоре сообщили о низкой вероятности завоза оспы обезьян в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Роспотребнадзоре сообщили, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты отмечают, что данный вид вируса не отличается высокой заразностью. Вместе с тем возможна его передача воздушно-капельным путем при длительном контакте.

"Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека", – объяснили в Роспотребнадзоре.

При контактах с людьми, прибывшими из стран с зарегистрированными случаями оспы обезьян, необходимо пользоваться маской и соблюдать гигиену рук, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что из-за распространения в мире оспы обезьян в РФ усилен санитарный контроль на границе. При этом в ведомстве уточнили, что в РФ случаи заражения новым видом оспы не выявлены.

До этого директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что пандемия из-за вируса оспы обезьян маловероятна и практически невозможна.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Карантин ввели в Бельгии и Великобритании.

ВОЗ зафиксировала 100 случаев заражения оспой обезьян

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