Иммунолог Болибок рассказал, кто уже защищен от обезьяньей оспы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вспышка обезьяньей оспы в мире пока не означает необходимости в новой вакцинации в России, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, сигналом к вакцинации может стать вспышка внутри страны.

Он напомнил, что в 1980 году в СССР делали прививки от черной оспы. Как оказалось, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы, а значит, те, кто имеет эту прививку, уже в безопасности.

Болибок призвал не волноваться и тех, кто не был привит. Он отметил, что обращаться к новым вакцинам им не нужно, пока не будет дан указ Минздрава.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

