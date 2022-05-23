Ученый оценил вероятность пандемии из-за вируса оспы обезьян

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Директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов оценил возможность пандемии из-за вируса оспы обезьян, передает "Интерфакс".

По словам эксперта, главная характеристика вируса – его стабильность.

"Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой – скорее отрицательный", – заявил ученый.

Шестопалов подчеркнул, что от вируса оспы обезьян максимально защищены привитые от натуральной оспы. При этом он добавил, что по необходимости может быть оперативно развернуто производство вакцины.

Эксперт напомнил, что случаи заражения вирусом происходили за пределами Африки и ранее, но без серьезных вспышек. В РФ эпизодов заболевания не отмечали и в связи с обезьяньим питомником в Адлере (НИИ медицинской приматологии).

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Заболевших в Великобритании отправили на карантин – эксперты ВОЗ считают, что это обуславливает минимальный риск распространения заболевания.