В Роспотребнадзоре сравнили заразность оспы обезьян и коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заразность оспы обезьян значительно ниже, чем у коронавируса. Об этом заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, показатель новых зараженных от одного больного составляет около 0,5 или меньше. При этом при коронавирусе зараженный может передать инфекцию четырем людям.

Малеев пояснил, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, а оспа обезьян – контактным. Он также выразил мнение, что ситуация с заболеванием может измениться в любой момент, поэтому вакцина должны содержаться в стране про запас. При этом эксперт пока не видит необходимости в массовой вакцинации.

"Если эту вакцину делать взрослым, там очень сильная реакция бывает, иммунный ответ очень сильный", – пояснил Малеев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что для человека опаснее ветряная оспа, чем оспа обезьян. Поэтому она считает, что сейчас нет оснований прививаться, сообщает РИА Новости.

Ранее Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.

По данным ВОЗ, всего заражения выявлены у 131 человека в 17 странах. Случаи заболевания уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

