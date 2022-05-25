Эксперт заявил об отсутствии необходимости массовой вакцинации против оспы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина против натуральной оспы может защитить от оспы обезьян, рассказал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

Однако эксперт подчеркнул, что нет необходимости проводить массовую вакцинацию.

"Только незачем применять [вакцину], особенно у нас, никакого смысла нет в ее применении. Переживать абсолютно нечего, никакой вакцинации против оспы начинать не надо", – приводит слова Зверева ТАСС.

Специалист считает, что вспышка оспы обезьян, которая наблюдается в настоящее время в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят оснований для срочной массовой вакцинации от оспы обезьян. По их мнению, для профилактики достаточно соблюдать правила гигиены и часто мыть руки.

По данным ВОЗ, всего заражения выявлены у 131 человека в 17 странах. Случаи заболевания уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. Пока в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.

