Крупное нежилое помещение в Басманном районе выставлено на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги крупное помещение, расположенное в Басманном районе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Подобрать коммерческую недвижимость можно на инвестиционном портале Москвы, воспользовавшись фильтрами", – напомнил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение находится в шаговой доступности от метро "Бауманская", на цокольном этаже жилого здания по адресу Бауманская улица, дом 28, строение 2.

Площадь нежилого помещения превышает 326 квадратных метров. Объект имеет свободное назначение, поэтому подходит для открытия как медицинской клиники, так и образовательной организации, фитнес-центра или любого другого проекта.

Прием заявок на торги завершается 6 августа, сам аукцион состоится 18 августа на площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация на онлайн-площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на открытые торги выставили шесть коммерческих помещений в новом жилом комплексе района Солнцево. Площадь объектов составляет от 86,2 до 182,2 квадратного метра. В помещениях можно открыть магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другое.

