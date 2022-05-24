Врач рассказал о симптомах заражения оспой обезьян

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что при заражении оспой обезьян симптоматика проявляется в несколько стадий.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали 131 случай инфицирования людей вирусом оспы обезьян. Еще 106 предполагаемых заражений сейчас находятся в стадии расследования. Известно, что заболевание выявили в 17 странах, причем больше всего больных в Испании, Португалии и Великобритании. Кроме того, возможное инфицирование людей проверяют в Аргентине и Судане.

По словам Крючкова, при заражении оспой обезьян у человека сперва появляется высокая температура, боль в мышцах, воспаление лимфоузлов и общее недомогание.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Через 1–2 дня начинается сыпь, часто с лица, потом она переходит на туловище, в том числе на верхние и нижние конечности. Сыпь проходит ряд стадий созревания, включая стадию крупных пузырьков, ее довольно сложно перепутать с чем-то еще.

По словам специалиста, болезнь в среднем длится три недели. Вместе с тем Крючков полагает, что пока вводить массовую вакцинацию от натуральной оспы, которая также защищает и от оспы обезьян, преждевременно.

"Особого смысла в этом сейчас нет. Пока речь может идти о вакцинации групп риска, в том числе и медицинских работников. Сейчас речи о массовой вакцинации не идет", – заключил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что у россиян нет оснований паниковать из-за оспы обезьян. По состоянию на 24 мая случаев завоза инфекции в РФ не было выявлено. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, использование масок защищает от заражения оспой обезьян, однако сегодня для россиян в этом нет необходимости.