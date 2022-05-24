Число заражений оспой обезьян среди людей превысило 130

Фото: АР/Spc. Daniel Thompson/U.S. Army

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян среди людей. Такие данные приводит РИА Новости.

На презентации в ходе специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве также сообщалось, что расследуются еще 106 случаев оспы обезьян, из которых 51 зарегистрирован в Испании.

По данным ВОЗ, заражения выявлены в 17 странах. Также расследуются случаи в Судане и Аргентине. Наибольшее число заболевших вирусом оспы обезьян зафиксировано в Испании – 40 человек. 37 и 20 заболевших установлены в Португалии и Великобритании соответственно.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею депутата Ивана Сухарева о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы. Как заявил в разговоре с RT первый зампред комитета по охране здоровья Федом Тумусов, готовность к этой процедуре должна быть, но срочной необходимости в ней нет.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде, США и ряде других стран. По информации Роспотребнадзора, вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая.

