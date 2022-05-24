В Роспотребнадзоре сообщили, что маски способны предотвратить заражение оспой обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Ношение масок и защита кожных покровов могут защитить от заражения оспой обезьян, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы уж точно знаем, прожив эти два года: мы носим маски. Но сейчас не нужно носить маски, сейчас рисков для населения нет", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Попова уточнила, что инфекция может передаваться воздушно-капельным и контактным путем.

По ее словам, западноафриканский вариант оспы обезьян стал причиной недавних случаев инфицирования, при этом он вызывает менее тяжелое течение болезни.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян среди людей. На презентации в ходе специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве также сообщалось, что расследуются еще 106 случаев оспы обезьян, из которых 51 зарегистрирован в Испании.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде, США и ряде других стран. По информации Роспотребнадзора, вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая.

