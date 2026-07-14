Более 280 дронов ВСУ уничтожено над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в период с 20:00 13 июля до 08:00 14-го числа уничтожили 288 украинских БПЛА над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские беспилотники самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Массированной атаке украинских дронов также подвергся Северский район Кубани. Последствия налета уточняются.

По предварительным данным, в поселке Афипском повреждения получили жилые дома, автомобили и коммерческие объекты. Кроме того, пострадали люди, однако их количество не называется. Раненым оказывается медпомощь, на местах работают оперативные службы.