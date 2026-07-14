Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 08:00

Политика

Дмитриев обвинил европейских чиновников в перекладывании ответственности на РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бюрократы Евросоюза и Великобритании пытаются возложить на Россию ответственность за все созданные ими проблемы. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен отметил, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности и переложить вину за собственные неудачи.

"Бюрократы ЕС и Великобритании никогда не признают ошибок <...> Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них – чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы", – ответил Дмитриев.

Европейские страны на сегодняшний день не способны предложить какие-либо конструктивные идеи по урегулированию украинского конфликта, указывал ранее замглавы МИД России Михаил Галузин. В это же время заявления лидеров ЕС о необходимости диалога с Москвой для урегулирования на Украине продолжают соседствовать с призывами нанести РФ стратегическое поражение.

Читайте также


политика

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика