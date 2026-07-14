NYT: экс-президент Ирана Ахмадинежад является тайным агентом "Моссада"

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Внешняя разведка Израиля "Моссад" несколько лет вела секретную разработку бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая с его помощью свергнуть власть в Тегеране. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в США и Иране.

В 2024–2025 годах Ахмадинежад под видом климатических конференций посещал Венгрию, где тайно встречался с тогдашним главой "Моссада" Давидом Барнеа. Израиль оплачивал ему жилье и поездки, а сам экс-президент сменил имидж на дорогие костюмы и занялся английским.

Попытка вывезти политика на конспиративную квартиру Израиля в первые дни войны против Ирана сорвалась. Сейчас он находится под домашним арестом КСИР – иранские спецслужбы раскрыли его связи с "Моссадом".

По словам окружения экс-президента, на сделку его толкнули жажда власти и желание отомстить после трех недопусков к выборам. В частных беседах он заявлял, что в случае победы признает Израиль в рамках "Авраамовых соглашений".

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.