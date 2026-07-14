Как отдел спасения Московского зоопарка помогает животным, попавшим в беду

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Отдел спасения диких животных Московского зоопарка подвел итоги первого года работы. Он был создан в июле 2025 года по соглашению департамента культуры и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Диспетчеры круглосуточно принимают заявки от горожан по телефонам 112 и +7 495 777-77-77, обрабатывают их и передают специалистам для выезда.

Прибыв на место, ветеринары и зоологи осматривают животное и проводят необходимые процедуры. Если реабилитация не требуется, его выпускают в естественную среду. В сложных случаях, когда нужны дополнительные исследования или процедуры, зверей и птиц перевозят в зоопарк. Специальное стоматологическое оборудование позволяет лечить зубы без перемещения в ветеринарный корпус, а состояние во время анестезии контролируют кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ.

Сейчас в отделе проходят реабилитацию около 270 спасенных зверей, птиц и рептилий. Совместно с природоохранной прокуратурой и Управлением государственного экологического контроля специалисты выезжают на изъятие животных, содержащихся без документов или в неподобающих условиях.

За год работы природоохранные структуры передали в службу около 80 экзотических животных, изъятых из-за плохих условий содержания или отсутствия разрешительных документов. Среди них азиатские львы, лемуры, пума, носухи, редкие попугаи и древесный варан. В мае сотрудники получили заявку о еноте, сбежавшем из квартиры в районе Покровское-Стрешнево. Зверька поймали и доставили в отдел спасения, а на следующий день, после оформления документов, вернули владельцам.

В июне поступили два обращения о краснокнижных чайках – озерной и сизой. У обеих птиц были травмы крыльев, но заявители решили помочь им самостоятельно, что является прямым нарушением закона. Озерной чайке горожане попытались забинтовать крыло, а сизую отвезли в частную ветеринарную клинику, где ей ампутировали часть крыла, после чего около недели держали дома. В итоге сизая чайка с ампутированной частью крыла больше не сможет летать и возвращение в природу невозможно.

В начале лета поступила заявка о найденной на улице в Крылатском среднеазиатской черепахе – виде, находящемся под угрозой исчезновения. Судя по всему, ее выбросили. При осмотре ветеринары обнаружили липому на передней левой лапе. Патологические ткани удалили хирургически и назначили антибиотики с противовоспалительными препаратами. В ветеринарной практике подобные случаи у черепах встречаются редко. Животное продолжает лечение в отделе спасения.

Там же восстанавливается детеныш игуаны, выброшенный в мусорный контейнер в Кузьминках. У ящерицы выявили травму правого локтя, животное было ослаблено и истощено. Сейчас игуана проходит лечение и уже имеет хороший аппетит.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что сегодня в отделе работают 22 специалиста, включая ветеринарных врачей, зоологов, рабочих по уходу и водителей. Регулярно поступают заявки о лосях, оказавшихся рядом с городской застройкой, – за год диспетчеры получили несколько десятков таких обращений, но выезд специалистов потребовался лишь в единичных случаях.

В июне специалисты изъяли четырех носух из контактного зоопарка на северо-западе Москвы, где животных содержали незаконно и без соблюдения норм. Сейчас носухи получают подходящее питание и уход. К 2026 году количество видов животных в Московском зоопарке превысило 1280, тогда как в начале 2025-го был установлен мировой рекорд – 1253 вида.

Также активно помогают животным московские волотеры. С начала 2026 года они собрали более 98,7 тонны вторсырья и товаров для животных. В целом добровольцам удалось собрать 88,5 тонны макулатуры, 3,8 тонны крышечек, 4,5 тонны пластика, а также почти две тонны корма, аксессуаров и медикаментов. Вторсырье направляют на переработку, а корм – животным из приютов.