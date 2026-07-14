Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице 14 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 14 июля, составит от 24 до 26 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами при грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье, 12 июля, на Москву и область обрушилось более половины месячной нормы осадков.

При этом рекордсменом по дождям стал Можайск: там метеостанция зарегистрировала 49 мм влаги (54% от нормы за месяц). По словам синоптика, это соответствует почти пяти ведрам воды на каждый квадратный метр земли.