Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ

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Часть Севастополя была обесточена после массированного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что на поврежденных объектах введен особый режим. Специалисты выясняют тяжесть последствий ударов.

Также Развожаев добавил, что экстренные службы города приведены в полную готовность.

Ранее ключевой энергетический объект в Запорожской области оказался поврежден при атаке ВСУ. В результате чего отключения электроснабжения были зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях. Однако социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.