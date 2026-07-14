14 июля, 05:26Происшествия
Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ
Фото: depositphotos/gyn9037
Часть Севастополя была обесточена после массированного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Он подчеркнул, что на поврежденных объектах введен особый режим. Специалисты выясняют тяжесть последствий ударов.
Также Развожаев добавил, что экстренные службы города приведены в полную готовность.
Ранее ключевой энергетический объект в Запорожской области оказался поврежден при атаке ВСУ. В результате чего отключения электроснабжения были зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях. Однако социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
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