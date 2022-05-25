Москвичей предупредили об аномальных ливнях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С четверга, 26 мая, до полудня пятницы, 27 мая, в Москве ожидаются аномальные ливни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, дожди начнутся после 15:00 26 мая. К полудню следующего дня выпадет 30% месячной нормы осадков или 15–20 миллиметров.

"В первой половине четверга, когда сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего яруса еще будут пробиваться солнечные лучи, в столице воздух успеет прогреться до 19…21 (градуса – Прим. ред.)", – отметил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что такая температура соответствует норме конца весны.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что летнее тепло придет в Москву в понедельник, 30 мая. По ее словам, днем температура преодолеет отметку в 20 градусов выше нуля. Погоду в этот день будет определять антициклон.

