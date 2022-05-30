"Личная территория": "хозяин-барин"

Продолжение истории о противостоянии председателя ДНП "Русь" Вадима и жителя коттеджного поселка Григория. Собирая ежемесячно по 15 тысяч рублей с каждого дома, Вадим объявляет о дополнительных взносах на ремонт дороги.

Чтобы недовольные жители вносили деньги, ограничил въезд на территорию "Усадьбы Аксаково-2". Имеет ли право председатель безотчетно тратить общественные средства? Об этом – в программе "Личная территория".