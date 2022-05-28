В День защиты детей в Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств

В День защиты детей 1-го июня в Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В парке "Зарядье" выступят артисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов и лучшие коллективы учебных заведений. Так, например, вместе со студентами Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке на сцену выйдет оперный певец заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.