"Тайны души": Александр Галибин

Актер Александр Галибин проснулся знаменитым после роли карманника Пашки, по прозвищу "Америка" в картине "Трактир на Пятницкой". Затем были главные роли в таких фильмах как "Батальоны просят огня", "Нас венчали не в церкви", "Жизнь Клима Самгина", "Ослиная шкура", "Серебряные струны". Но неожиданно Александр разочаровывается в кинематографе и на 10 лет пропадает с экранов. Но он не отчаивается, а ищет себя в театре.
Александр Галибин полюбил театр на всю жизнь благодаря мэтру театрального искусства – Анатолию Васильеву. Совершенно случайно актер оказался на его постановке "Серсо". Спектакль произвел на Александра Галибина такое впечатление, что уже известный актер кино поступает на общих условиях в Институт театрального искусства, где в мастерской Анатолия Васильева изучает режиссуру драмы.
Дипломный спектакль режиссера Александра Галибина произвел в Санкт-Петербурге настоящий фурор. Постановку "Лавочкин-пять в воздухе" журналисты назвали "театральной бомбой". Спектакль был признан лучшей режиссерской работой 1993 года. Сегодня имя Александра Галибина можно увидеть на афише театра Школа современной пьесы. Он по-прежнему не изменяет себе, выбирая необычные и смелые спектакли.
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