Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

09:00

"Тайны души": Александр Галибин

культуравидео

Актер Александр Галибин проснулся знаменитым после роли карманника Пашки, по прозвищу "Америка" в картине "Трактир на Пятницкой". Затем были главные роли в таких фильмах как "Батальоны просят огня", "Нас венчали не в церкви", "Жизнь Клима Самгина", "Ослиная шкура", "Серебряные струны". Но неожиданно Александр разочаровывается в кинематографе и на 10 лет пропадает с экранов. Но он не отчаивается, а ищет себя в театре.

Александр Галибин полюбил театр на всю жизнь благодаря мэтру театрального искусства – Анатолию Васильеву. Совершенно случайно актер оказался на его постановке "Серсо". Спектакль произвел на Александра Галибина такое впечатление, что уже известный актер кино поступает на общих условиях в Институт театрального искусства, где в мастерской Анатолия Васильева изучает режиссуру драмы.

Дипломный спектакль режиссера Александра Галибина произвел в Санкт-Петербурге настоящий фурор. Постановку "Лавочкин-пять в воздухе" журналисты назвали "театральной бомбой". Спектакль был признан лучшей режиссерской работой 1993 года. Сегодня имя Александра Галибина можно увидеть на афише театра Школа современной пьесы. Он по-прежнему не изменяет себе, выбирая необычные и смелые спектакли.

Программа: Тайны души

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать