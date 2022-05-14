"Тайны души": Александр Галибин

Актер Александр Галибин проснулся знаменитым после роли карманника Пашки, по прозвищу "Америка" в картине "Трактир на Пятницкой". Затем были главные роли в таких фильмах как "Батальоны просят огня", "Нас венчали не в церкви", "Жизнь Клима Самгина", "Ослиная шкура", "Серебряные струны". Но неожиданно Александр разочаровывается в кинематографе и на 10 лет пропадает с экранов. Но он не отчаивается, а ищет себя в театре.

Александр Галибин полюбил театр на всю жизнь благодаря мэтру театрального искусства – Анатолию Васильеву. Совершенно случайно актер оказался на его постановке "Серсо". Спектакль произвел на Александра Галибина такое впечатление, что уже известный актер кино поступает на общих условиях в Институт театрального искусства, где в мастерской Анатолия Васильева изучает режиссуру драмы.

Дипломный спектакль режиссера Александра Галибина произвел в Санкт-Петербурге настоящий фурор. Постановку "Лавочкин-пять в воздухе" журналисты назвали "театральной бомбой". Спектакль был признан лучшей режиссерской работой 1993 года. Сегодня имя Александра Галибина можно увидеть на афише театра Школа современной пьесы. Он по-прежнему не изменяет себе, выбирая необычные и смелые спектакли.