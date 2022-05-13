Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в столице, который за два дня повалил около 30 деревьев, также есть случаи повреждения автомобилей. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится до конца дня", – говорится в сообщении.

Горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и на парковать под ними автомобили.

Ранее в столичном управлении МЧС сообщили, что в городе до вечера пятницы ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду.

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...13 градусов. Прогнозируется дождливая погода, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.

По данным портала "Метеновости", май 2022 года в Москве может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Синоптики отметили, что средняя температура воздуха в первой декаде месяца почти на полтора градуса отставала от нормы.