Москвичей призвали к осторожности из-за порывистого ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 13:00 и до вечера пятницы ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

В связи с непогодой водителей призвали снижать скорость движения и избегать резких маневров на дороге. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях следует обходить щиты и шаткие конструкции, а также посоветовали им не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов. Прогнозируется дождливая погода, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.

Портал "Метеновости" сообщил, что май 2022 года в Москве может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Синоптики отметили, что средняя температура воздуха в первой декаде месяца почти на полтора градуса отставала от нормы.