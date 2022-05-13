Здания Третьяковской галереи в Москве вновь открыты для посетителей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Государственная Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка возобновили свою работу после временного закрытия, сообщает ТАСС.

"Вход открыт", – указали в пресс-службе галереи.

Примерно в полдень 13 мая Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и Новую Третьяковку на Крымском Валу закрыли для посетителей по техническим причинам. Посетителям принесли извинения за предоставленные неудобства.

До этого СМИ сообщили об эвакуации посетителей музея и о приезде на место сотрудников МЧС и полиции. Официального комментария от учреждения при этом по данному вопросу не было.

