Музеи Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей

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Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и Новую Третьяковку на Крымском Валу закрыли для посетителей по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте музея.

Предположительно, здания откроют для гостей после 14:00. Посетителям принесли извинения за предоставленные неудобства.

До этого СМИ сообщили об эвакуации посетителей музея и о приезде на место сотрудников МЧС и полиции. Официального комментария от учреждения по данному вопросу не было.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что посещаемость музеев и театров столицы восстановилась после снятия коронавирусных ограничений.

По его словам, после отмены ограничений отмечался большой спрос на билеты, особенно в популярные театры с известными спектаклями и артистами.

