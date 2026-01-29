Фото: kremlin.ru

План США из 28 пунктов по украинскому урегулированию включает требование восстановить права национальных меньшинств, в том числе языковые и религиозные. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.

Лавров указал, что Россия не видела "план из 20 пунктов", о котором говорит украинский лидер Владимир Зеленский. Министр подчеркнул, что, вероятнее всего, украинцы и европейцы "перелопатили" план США и теперь пытаются "продать" его как свое видение урегулирования.

"Целиком его мы до сих пор не видели, но те промежуточные варианты уже не содержат требования обеспечивать и уважать права национальных меньшинств", – объяснил Лавров.

Он отметил, что Европа пытается "вклиниться" в позитивные процессы между Киевом и Москвой, которые только наметились. Лавров уверен, что Евросоюз хочет обратить эти процессы вспять.

Ранее журналисты предполагали, что украинский конфликт в 2026 году может развиваться по трем сценариям, включая продолжение борьбы, полный крах Киева и экономическую "усталость" России.

При этом наиболее вероятным развитием событий они посчитали затягивание конфликта и безрезультатные переговоры. По мнению СМИ, Киев не готов отказаться от своих территорий, а Москва не намерена отступать от своих стратегических задач. При этом обе стороны обладают достаточными техническими, финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы продолжать борьбу.

