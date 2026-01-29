Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 18:31

Политика
Главная / Новости /

Лавров: в плане США по Украине есть требование о соблюдении прав нацменьшинств

Лавров раскрыл требование из плана США по Украине

Фото: kremlin.ru

План США из 28 пунктов по украинскому урегулированию включает требование восстановить права национальных меньшинств, в том числе языковые и религиозные. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.

Лавров указал, что Россия не видела "план из 20 пунктов", о котором говорит украинский лидер Владимир Зеленский. Министр подчеркнул, что, вероятнее всего, украинцы и европейцы "перелопатили" план США и теперь пытаются "продать" его как свое видение урегулирования.

"Целиком его мы до сих пор не видели, но те промежуточные варианты уже не содержат требования обеспечивать и уважать права национальных меньшинств", – объяснил Лавров.

Он отметил, что Европа пытается "вклиниться" в позитивные процессы между Киевом и Москвой, которые только наметились. Лавров уверен, что Евросоюз хочет обратить эти процессы вспять.

Ранее журналисты предполагали, что украинский конфликт в 2026 году может развиваться по трем сценариям, включая продолжение борьбы, полный крах Киева и экономическую "усталость" России.

При этом наиболее вероятным развитием событий они посчитали затягивание конфликта и безрезультатные переговоры. По мнению СМИ, Киев не готов отказаться от своих территорий, а Москва не намерена отступать от своих стратегических задач. При этом обе стороны обладают достаточными техническими, финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы продолжать борьбу.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика