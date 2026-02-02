Биометрия потребуется для онлайн-оформления микрозайма в России с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России с 1 марта станет обязательным подтверждение личности по биометрии для онлайн-оформления микрозайма. Об этом сообщила пресс-служба АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ), передает Агентство "Москва".

Отмечается, что это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Нововведение сделает невозможным оформление микрозайма без ведома человека.

Для того чтобы зарегистрировать биометрию, можно обратиться в отделение уполномоченного банка или воспользоваться сервисом выездной регистрации. Специалист поможет сделать фото и записать голос, затем данные поступят в государственную биометрическую систему автоматически.

Помимо этого, зарегистрировать биометрию можно дистанционно с помощью приложения "Госуслуги биометрия". Для этого необходимо отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать голос. Это также можно сделать при создании цифрового ID в мессенджере МАХ.

После регистрации биометрии при оформлении микрозайма необходимо будет посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые покажут на экране. При этом биометрия не потребуется для оформления микрозайма офлайн, а в отношении микрокредитных компаний предусмотрена отсрочка. Для них новая норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

