Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 08:54

Общество

Биометрия потребуется для онлайн-оформления микрозайма в России с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России с 1 марта станет обязательным подтверждение личности по биометрии для онлайн-оформления микрозайма. Об этом сообщила пресс-служба АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ), передает Агентство "Москва".

Отмечается, что это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Нововведение сделает невозможным оформление микрозайма без ведома человека.

Для того чтобы зарегистрировать биометрию, можно обратиться в отделение уполномоченного банка или воспользоваться сервисом выездной регистрации. Специалист поможет сделать фото и записать голос, затем данные поступят в государственную биометрическую систему автоматически.

Помимо этого, зарегистрировать биометрию можно дистанционно с помощью приложения "Госуслуги биометрия". Для этого необходимо отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать голос. Это также можно сделать при создании цифрового ID в мессенджере МАХ.

После регистрации биометрии при оформлении микрозайма необходимо будет посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые покажут на экране. При этом биометрия не потребуется для оформления микрозайма офлайн, а в отношении микрокредитных компаний предусмотрена отсрочка. Для них новая норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что Минцифры России соберет рабочую группу для борьбы с противоправным применением технологий. Она будет разрабатывать предложения по противодействию незаконному использованию дипфейков. Возглавит ее заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов.

Россиян призвали установить самозапрет на кредиты для защиты от мошенников

Читайте также


общество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика