20 января, 18:55

Минцифры создаст рабочую группу для борьбы с противоправным использованием дипфейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России соберет рабочую группу для борьбы с противоправным применением технологий типа "Дипфейк". Приказ министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева опубликован на сайте ведомства.

Группа будет разрабатывать предложения по противодействию незаконному использованию дипфейков. Возглавит ее заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов.

В составе группы будут также врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин и директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства Екатерина Ларина.

Также по согласованию туда пригласили зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатора Артема Шейкина, главу комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, представителей ведомств и министерств.

Ранее Минцифры решило постепенно отказаться от СМС в качестве способа подтверждения входа на портал "Госуслуги" через мобильное приложение из-за частых случаев мошенничества. Получить доступ к "Госуслугам" смогут пользователи мессенджера МАХ, обладатели биометрии, а также установившие специальное приложение с одноразовыми кодами.

